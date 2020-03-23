В Минском районе пешеход погиб после двойного наезда

Фото из Telegram-канала МВД
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пешеход погиб в Минском районе в результате двойного наезда. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 21 марта около 21.00 на автодороге Р23 Минск - Микашевичи вблизи поселка Самохваловичи Минского района. 29-летняя водитель "Мерседеса" совершила наезд на 33-летнего пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть. Через 10 минут на него повторно наехала 61-летняя минчанка на "Рено".
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был. Следователи возбудили уголовное дело.-0-