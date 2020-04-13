В Минском районе пьяный водитель попытался убежать от ГАИ после погони

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе пьяный водитель попытался убежать от сотрудников спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения УГАИ УВД Минского облисполкома после погони, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Сотрудники ГАИ заметили подозрительный автомобиль Ford Escort, у которого отсутствовал регистрационный знак, и подали сигнал об остановке. "Но водитель проигнорировал требование и продолжил движение. От погони мужчина решил уйти через деревню, создавая при этом опасность для местных жителей. Когда понял, что его догоняют, бросил машину и попытался убежать, но был задержан", - рассказали в УГАИ.

За рулем был 29-летний житель Минского района, который ранее привлекался к уголовной и административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за нетрезвое вождение. Прав он лишен, медицинское освидетельствование показало 1,6 промилле алкоголя в крови.-0-