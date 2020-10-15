15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе пьяный водитель уснул за рулем автомобиля, ожидая зеленый сигнал светофора. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Вчера около 13.20 в дежурную часть ГАИ УВД Миноблисполкома поступило сообщение о том, что на 9 км автодороги "Колодищи-Заславль" вблизи деревни Копище в направлении Заславля в полосе движения находится автомобиль "Опель", водитель которого возможно находится в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в ГАИ.

Выбывшие на место сотрудники СП по ОБДД ГАИ УВД Миноблисполкома обнаружили автомобиль, который стоял в полосе движения, а находящийся в нем водитель спал за рулем.

В ходе разбирательства было установлено, что за рулем находился 38-летний житель Минского района, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (3,56 промилле). В отношении правонарушителя составлен административный протокол, а автомобиль доставлен на штрафстоянку.

К слову, данный правонарушитель уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также не имеющим права управления.

Госавтоинспекция Минской области благодарит граждан, которые не остались равнодушными и вовремя позвонили на телефонную линию 102, сообщив о фактах управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. "Уважаемые граждан, если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102 (звонок бесплатный). Ваша информация остановит беду", - добавили в ГАИ.-0-