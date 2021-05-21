В Минском районе пьяный водитель вылетел в кювет и опрокинулся

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе пьяный водитель попал в ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Вчера около 19.00 на 3-м км автодороги Петришки - Недреска - Лошаны 36-летний житель Бреста, управляя автомобилем "Опель-Астра", на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП водитель госпитализирован. Сотрудниками ГАИ установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за управление транспортом в нетрезвом виде. По факту ДТП проводится проверка.

"Госавтоинспекция Минской области напоминает, что согласно ст.18.15 КоАП предусмотрена градация алкогольного опьянения водителя. Если алкогольное опьянение составляет до 0,8 промилле включительно, правонарушитель лишается водительского удостоверения сроком на 3 года, также придется заплатить штраф 100 БВ; если более 0,8 промилле - лишение прав сроком на 5 лет и штраф 200 БВ", - рассказали в ГАИ.-0-