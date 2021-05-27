В Минском районе племянник и дядя задержаны за распространение наркотиков

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками наркоконтроля Минского РУВД прямо в момент фасовки очередной партии наркотиков задержаны 26-летний неработающий минчанин и его 40-летний дядя, проживающий в Минском районе и работающий водителем такси. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В строящемся доме, принадлежащем дяде, обнаружено и изъято чуть более 100 г пара-метилэфедрона, частично расфасованного для последующей закладки.

По информации оперативников, "семейный бизнес" открыл племянник в конце прошлого года. Будучи наркопотребителем, молодой человек знал, как и где можно приобрести наркотики в интернете, поэтому без проблем нашел магазин, который принял его на работу. Некоторое время минчанин работал один: забирал оптовые партии, фасовал их на дозы, затем развозил по окрестностям. Однако в какой-то момент его лишили водительских прав и тогда молодой человек ввел в дело своего дядю.

Помимо автомашины у дяди имелся и недостроенный дом, где криминальный дуэт стал фасовать наркотики. Все делали максимально быстро, стараясь побыстрее избавиться от наркотиков, чтобы свести риски к минимуму. Чтобы забрать партию наркотика из тайника, расфасовать его и снова разложить - наркодилерам требовалось всего несколько часов.

Кроме наркотиков, электронных весов и зип-пакетиков, в доме были обнаружены 10 упаковок скульптурного пластилина и баллон с краской. Как оказалось, чтобы сократить время на упаковку и закладку наркотиков, пакетик с содержим оборачивали пластилином, получалось нечто похожее на камень, немного краски только усиливало это сходство. Такие "камни" не нужно было прикапывать, привлекая к себе излишнее внимание. Однако все эти хитрости не помогли племяннику с дядей - парочка была задержана прямо в момент фасовки только что приобретенной партии наркотика.

Оба мужчины задержаны, в отношении них возбуждено уголовное по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотиков с целью сбыта) УК, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.-0-