В Минском районе под колесами авто погиб пешеход

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

19 октября около 21.30 на 31-м км автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь водитель 1974 года рождения на автомобиле "Мерседес" вблизи деревни Щербины Минского района совершил наезд на пешехода 1960 года рождения, который находился на проезжей части.

Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Известно, что погибший не был обозначен световозвращающими элементами.

Причину нахождения этого человека на проезжей части выяснит следствие.

В последнее время на территории Минской области участились ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Причем в основном это происходит в темное время суток. Большая часть пострадавших и погибших пешеходов находились на проезжей части дороги в состоянии опьянения и без световозвращающих элементов. Госавтоинспекция обращает внимание на данную проблему и просит сообщать о таких нарушителях на телефонную линию 102 либо по телефону 229-04-44 (оперативно-дежурная служба ГАИ Минской области).-0-