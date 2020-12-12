В Минском районе под колесами автомобиля погиб велосипедист

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП произошло сегодня на 32 км автодороги Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД Беларуси.

По предварительной информации, мужчину сбил Renault Laguna, от полученных травм тот скончался.

Водитель скрылся, поэтому в столице и Минском районе вводился специальный план "Перехват". Иномарку нашли брошенной в поле в нескольких километрах от места аварии.

Правоохранители вышли на 35-летнего жителя Молодечно, его причастность к аварии проверяется.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты, которые устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.-0-