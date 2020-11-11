11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе подросток по неосторожности упал в костер, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасатели получили сообщение 10 ноября в 05.25, что в 21.00 9 ноября в приемное отделение больницы поступил с термическими ожогами 16-летний учащийся 9 класса. Выяснилось, что 9 ноября около 19.30 в лесопарковой зоне вблизи деревни Комсомолец Минского района подросток по неосторожности упал в костер, получил ожоги различной степени тяжести и самостоятельно вернулся домой. Родители вызвали скорую медицинскую помощь.

Причина происшествия - неосторожное обращение с огнем. Подразделения МЧС не привлекались.-0-