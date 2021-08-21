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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе подросток пострадал при розжиге мангала, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.20 августа в 19.50 поступила информация о том, что на территории частного домовладения в д.Кирши подросток 2004 года рождения получил ожоги в результате неосторожного обращения с огнем при розжиге мангала с использованием ЛВЖ. Подростка госпитализировали.Вечером того же дня стало известно о пострадавшем мужчине 1965 года рождения. Он обжегся, ремонтируя бытовую газовую горелку. Случай произошел в квартире на шестом этаже 10-этажного жилого дома по ул.Гвардейской в Бресте. Пострадавший доставлен в больницу.-0-