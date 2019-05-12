В Минском районе поезд протаранил легковушку, водитель погиб

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка попала под грузовой поезд в агрогородке Ратомка Минского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
ДТП произошло сегодня в 4.00.
"Водитель 1988 года рождения на Ford Mondeo двигался по ул. Корицкого в Ратомке. При закрытом шлагбауме и работающем звуковом сигнале он выехал на ж/д переезд и попал под грузовой поезд. Водитель легковушки погиб на месте", - отметил Сергей Чеботарев.
Погибший находился в машине один.
По предварительной информации, мужчина был нетрезв. Учитывая, что его выбросило из машины, ГАИ не исключает, что он был не пристегнут.
Машинист поезда не пострадал.-0-
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