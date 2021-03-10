В Минском районе при пожаре в квартире пострадала пенсионерка

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе при пожаре в квартире пострадала 78-летняя женщина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел сегодня. В 12.57 спасателям Минского района от очевидца поступило сообщение о загорании квартиры в поселке Мачулищи.

"Выехали на сообщение о загорании квартиры. Достоверной информации о том, находятся ли внутри люди, у нас не было. По прибытии на место по внешним признакам мы наблюдали дым средней плотности из окна квартиры на 4-м этаже. Приступили к аварийно-спасательным работам, - рассказал начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №4 поселка Гатово капитан внутренней службы Павел Комлик. - В составе звена мы поднялись на четвертый этаж. К нам присоединились спасатели пожарной аварийно-спасательной части №6 деревни Щитомиричи. Мы были вынуждены с помощью бензореза и механического инструмента вскрыть металлическую дверь. В квартире было плотное задымление, происходило открытое горение помещения кухни. Приступили к тушению с одновременным поиском пострадавшего. Я зашел в комнату, где и обнаружил женщину. Совместно с коллегами мы эвакуировали ее, оказали первую помощь и передали медикам".

Хозяйка квартиры, 78-летняя пенсионерка, с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" была доставлена в больницу. В результате огнем повреждено имущество на кухне и в коридоре, закопчены стены и потолок по всей площади квартиры.

Причина происшествия устанавливается.-0-