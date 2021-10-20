В Минском районе при пожаре жилого дома сотрудники МЧС спасли женщину

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе при пожаре сотрудники МЧС спасли женщину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минское областное управление МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме в д.Новашино поступило спасателям 19 октября в 07.55. "Подъезжая к месту вызова, мы увидели плотный дым из окон и из-под кровли дома. Спасатели вошли внутрь и в жилой комнате на полу возле кровати обнаружили женщину. Она была без сознания, но жива. Они вынесли ее на свежий воздух и передали медикам", - рассказал старший помощник начальника штаба ликвидации ЧС центра оперативного управления Минского районного отела по ЧС Денис Ромейко.

Пострадавшую госпитализировали с предварительным диагнозом "термический ожог 50% тела".

В результате произошедшего огнем повреждены постельные принадлежности, диван, напольное покрытие и закопчены стены в комнате. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото МЧС