В Минском районе продавец электротехнической продукции недоплатил Br54,3 тыс. налогов

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе общество с ограниченной ответственностью, занимавшееся продажей электротехнической продукции, недоплатило Br54,3 тыс. налогов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Установлено, что директор ООО с сентября 2015 года по апрель 2017 года из корыстных побуждений умышленно занижала налоговую базу и вносила в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложные сведения. К бухгалтерскому учету принимала поддельные первичные учетные документы. На их основании отражала фиктивные сведения о якобы имевших место поставках товарно-материальных ценностей от частных предприятий, услугах индивидуального предпринимателя, сделках о проведении субподрядных работ. Уклоняться от уплаты налогов помогал и соучредитель ООО. Он давал советы, указания, предоставлял информацию, оказывал иную помощь.

В результате бюджету причинен ущерб в крупном размере в сумме Br54,3 тыс.

Поскольку обвиняемые возместили ущерб лишь частично - в сумме Br10 тыс., прокурор при направлении уголовного дела в суд предъявил иск о взыскании с них солидарно в пользу государства оставшуюся сумму ущерба с учетом инфляции.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.-0-