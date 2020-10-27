В Минском районе протестующие спровоцировали два ДТП

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе блокировщики дорог спровоцировали два ДТП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в МВД.
В ГАИ 26 октября поступило несколько жалоб касательно блокировки транспортного потока в Минском районе. Сначала сообщалось об умышленном замедлении движения на автодороге М6 Минск - Гродно в направлении столицы, а позже - на участке МКАД - Озерцо - Старое Село вблизи Дворицкой Слободы. Заторы стали причиной двух ДТП и повреждения автомобилей. Пострадавших нет.
В обоих случаях движение блокировали протестующие, выходившие на проезжую часть. Их личности устанавливаются.-0-