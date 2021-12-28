В Минском районе рука мужчины застряла в станке, на помощь пришли спасатели

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе спасатели освободили из станка руку мужчины, сообщили БЕЛТА в МЧС.

27 декабря в 15.44 поступило сообщение о том, что требуется помощь в агрогородке Озерцо. По прибытии спасателей стало известно, что правая рука мужчины зажата в измельчительном станке. Пострадавший был в сознании.

"Спасательные работы осложнялись тем, что подобраться гидравликой было очень сложно. Мы наложили мужчине жгут, чтобы остановить кровотечение. Приехавшие через несколько минут медики обезболили пострадавшего. Водитель части прапорщик внутренней службы Виктор Реут и старший пожарный прапорщик внутренней службы Максим Пилецкий при помощи слесарного инструмента разобрали станок. Затем мы открутили станину и, отжав при помощи гидравлического инструмента вал, освободили руку. Я постоянно беседовал с мужчиной, чтобы он не потерял сознания", - рассказал начальник пожарной аварийно-спасательной части №5 Минского районного отдела по ЧС капитан внутренней службы Александр Лопатко.

Пострадавший доставлен в больницу.-0-