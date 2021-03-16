16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе школьный автобус врезался в легковушку. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
"15 марта в Минском районе 62-летний водитель, управляя школьным автобусом "ПАЗ" и двигаясь по автодороге Колодищи - Заславль, совершил попутное столкновение с автомобилем "Хонда", водитель которого остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В школьном автобусе находились 11 детей - ребята не пострадали, все они были пристегнуты ремнями безопасности", - рассказали в ГАИ.
Водитель автобуса и 32-летний водитель легковушки также не пострадали.
Госавтоинспекцией Минской области на постоянной основе проводятся инструктажи водительского состава и сопровождающих педагогов, рейдовые мероприятия по контролю безопасной перевозки детей. Также школьники принимают участие в занятиях по дорожной безопасности.
"Уважаемые водители, перевозите малолетних детей только в специальных удерживающих устройствах. Ребят постарше пристегивайте ремнями безопасности", - отметили в ГАИ.-0-