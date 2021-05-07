В Минском районе следователи устанавливают свидетелей смертельного ДТП

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, 12 сентября 2020 года около 6.20 неизвестный, управляя автомобилем, вблизи деревни Сухорукие Минского района наехал на 61-летнюю женщину. После этого ее переехал автомобиль Citroen под управлением 39-летнего мужчины.

От полученных травм женщина скончалась в больнице. Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, к материалам дела приобщены заключения судебных экспертиз. Сотрудники милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершенному преступлению. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии или записями видеорегистраторов, обратиться в Минский РОСК по адресу: Минск, улица Скрыганова, 4, или по телефонам: (017) 302-54-69, (029) 502-67-42.-0-