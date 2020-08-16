16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе спасатели достали двоих мужчин из канализационного колодца. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 15 августа. В 14.24 спасателям поступило сообщение о необходимости оказать помощь людям в деревне Околица Минского района. "На территории частного домовладения двое мужчин проводили работы по гидроизоляции внутри очистного канализационного колодца. Однако в процессе они почувствовали себя плохо и самостоятельно выбраться не смогли", - рассказали в пресс-службе.

Работники МЧС при помощи пояса и спасательной веревки извлекли пострадавших из колодца на свежий воздух. После осмотра бригадой медиков с предварительным диагнозом "отравление неизвестными веществами" они были доставлены в больницу.-0-