В Минском районе спасатели тушили поле с пшеницей

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе работники МЧС спасли от огня почти 40 га пшеницы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 6 августа. Сообщение о том, что в поле возле деревни Михановичи Минского района горит пшеница на корню поступило в дежурную часть в 15.52. Общая площадь посева составляет 40 га. Прибывшим на место работникам МЧС удалось отстоять от огня 39,5 га пшеницы, уничтожено 0,5 га.

Фото МЧС

Пожар локализован и ликвидирован. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - поджог.-0-