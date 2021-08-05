В Минском районе спасли от огня 24 га пшеницы

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе работники МЧС и хозяйства спасли 24 га пшеницы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минское областное управление МЧС.

Накануне днем спасателям стало известно о загорании в поле вблизи деревни Новый Двор Минского района. На тот момент там проводились работы по уборке зерновых.

Прибывшие на место работники МЧС, а также работники хозяйства спасли 24 га озимой пшеницы. В результате пожара огнем уничтожено 0,002 га пшеницы на корню и 0,018 га стерни. Погибших, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.-0-