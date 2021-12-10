В Минском районе спасли провалившегося под лед рыбака

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Провалившегося под лед рыбака спасли в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 13.18 спасателям Минского района поступило сообщение о том, что на Заславском водохранилище вблизи агрогородка Семково человек провалился под лед. К месту была направлена группа спасения на воде ближайшего подразделения по ЧС. По прибытии было установлено, что провалившийся мужчина находится на расстоянии 30 м от берега, ему оказывает помощь местное население.

"Когда мы прибыли к месту вызова, провалившийся рыбак был еще в лунке, - рассказали в МЧС. - Над поверхностью воды его удерживали другие рыбаки, которые также с помощью подручных средств пытались вытащить мужчину на лед. По словам очевидцев, до нашего прибытия человек находился в воде около 10 минут. Пока мы подошли к лунке, мужчину уже вытащили на поверхность льда".

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