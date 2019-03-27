В Минском районе спасли женщину, зажатую в траншее столбом

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Аннополь Минского района спасатели освободили женщину, ногу которой зажало железобетонным столбом в траншее при проведении земляных работ на территории частного домовладения. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о необходимости оказания помощи поступило 26 марта в 15.25. Женщину спасли и с травмами различной степени тяжести госпитализировали.-0-
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