В Минском районе столкнулись два авто: один человек погиб, двое в больнице

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и двое пострадали в аварии в Минском районе. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло сегодня возле деревни Ходаково в Минском районе. По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля Toyota с прицепом выехал на соседнюю полосу и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Renault под управлением 60-летнего водителя. От удара обе машины съехали в кювет.

В результате аварии 71-летнюю пассажирку Renault, которая была на заднем сидении авто, выбросило из машины. Она скончалась в больнице. Водитель Renault и его 59-летняя жена доставлены в больницу с легкими телесными повреждениями.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, следователи, эксперты ГКСЭ, медики.-0-