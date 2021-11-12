В Минском районе столкнулись грузовик и легковушка: потребовалась помощь спасателей

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили: одного из водителей спасли работники МЧС, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

12 ноября в 11.39 спасателям Минского района поступило сообщение о ДТП на автодороге вблизи агрогородка Чачково. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. К месту незамедлительно выехали подразделения по ЧС Минского и Воложинского районов, бригады скорой медицинской помощи.

К моменту, когда приехали спасатели, очевидцы помогли выбраться водителю грузового автомобиля. Водитель легкового автомобиля был заблокирован. Дверь с водительской стороны сорвало от удара, однако продавленные внутрь из-за столкновения элементы кузова не позволяли достать мужчину из салона: были зажаты ноги. Пострадавший находился в сознании.

Работники МЧС вытащили пострадавшего. Одновременно экипаж скорой медицинской помощи оказывал первую помощь водителю грузового автомобиля.

Оба мужчины были доставлены в учреждение здравоохранения.-0-