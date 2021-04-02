В Минском районе строители попали под напряжение проводов

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строители попали под напряжение проводов в Минском районе: проводится проверка. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По предварительной информации, два монтажника, 34 и 46 лет, находясь на одном из строительных объектов на территории агрогородка Колодищи Минского района, переставляли строительные леса и зацепили высоковольтные провода. В результате произошло короткое замыкание, строители получили электротравмы. Старший из мужчин перенес клиническую смерть. В настоящее время оба госпитализированы.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия изъята видеозапись и необходимая документация.

Минский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных мужчинами.

В ведомстве напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения гражданами правил техники безопасности при производстве работ.-0-