В Минском районе сын украл у отца сейф с деньгами и драгоценностями

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе сын украл у отца и его сожительницы крупную сумму денег и драгоценности. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Утром 26 октября в Мачулищанский отдел милиции с заявлением о краже крупной суммы денег и драгоценных изделий обратились жители городского поселка. Потерпевшие сообщили, что во время их отсутствия в квартире совершена кража. В частности, похищен металлический сейф, в котором находились деньги и изделия из драгоценных металлов. Крупная сумма в иностранной валюте исчезла и из кошелька.

Установлена причастность к краже 40-летнего сына хозяина квартиры. Мужчина несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи. Все это время он не работал и проживал в одной квартире с отцом. Тот, опасаясь за сохранность своего имущества, оборудовал двери комнат замками.

Выбрав день, когда отец с сожительницей отсутствовали, фигурант проник в одну из комнат, похитил сейф и деньги. Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник имитировал проникновение в комнату через окно.

Подозреваемый и двое его товарищей задержаны сотрудниками уголовного розыска Минского РУВД на съемной квартире в Минске. Часть денег изъята, драгоценности продать злоумышленники не успели. С задержанным работают оперативники и следователи по установлению всех обстоятельств преступления, а также возможных сообщников.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 205 УК (кража). Санкция статьи - лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет со штрафом.-0-