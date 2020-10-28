В Минском районе трактор обрушил крышу здания, погибла женщина

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе после наезда трактора на опору здания обрушилась крыша, в результате чего погибла женщина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В деревне Василевщина Минского района около 9 часов утра 18-летний тракторист, управляя трактором МТЗ, столкнулся с опорной колонной картофелехранилища сельскохозяйственного предприятия. В результате колонна опрокинулась и обрушилась крыша постройки. На месте происшествия погибла 61-летняя работница предприятия, еще одна женщина с травмами различной степени доставлена в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, допрашиваются свидетели. Следователь назначил проведение судебно-медицинских экспертиз, изучается документация предприятия. По предварительной информации, тракторист был трезв.

По данному факту Минский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-