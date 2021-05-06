В Минском районе у мужчины изъяли более 3 т лома черного металла

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Минского РУВД выявили факт незаконной заготовки черного металла, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

На арендуемой площади в агрогородке Новоселье 40-летний житель столицы незаконно заготавливал лом черных металлов. У мужчины не было документов на право предпринимательской деятельности и лицензии на право заготовки лома черных и цветных металлов. Для получения прибыли он сдавал лом в приемный пункт, черный металл скупал у субъектов хозяйствования Минского района. Всего обнаружено и изъято более 3 т лома черного металла на сумму более Br750.

За незаконную предпринимательскую деятельность составлен административный протокол. Стоит отметить, что мужчина уже привлекался к ответственности в 2020 году за аналогичное правонарушение.-0-