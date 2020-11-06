6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе у женщины в лесу случился инсульт, ее нашли спасатели, сообщили БЕЛТА в МЧС.

5 ноября в 00.37 в центр оперативного управления Минского районного подразделения МЧС поступило сообщение о том, что в лесу вблизи деревни Козельщина потерялась женщина. На поиски пропавшей незамедлительно выехали спасатели, в том числе работники Республиканского отряда специального назначения МЧС под руководством спасателя-пожарного поисково-спасательной службы Дмитрия Карпова. Выяснилось, что 54-летняя женщина 4 ноября около 18.00 отправилась в магазин через лес и заблудилась.

Всего в поисково-спасательной операции были задействованы шесть единиц техники и 18 человек из числа спасателей, милиции и лесников. Было обследовано более 150 га леса, около 50 га открытых участков местности и свыше 50 км лесных дорог техникой повышенной проходимости.

Примерно в 5 км от деревни в лесу годовалая служебная собака Патра по следу обнаружила пропавшую женщину 5 ноября в 16.30. На носилках из леса ее доставили в штаб, где передали работникам скорой помощи. После осмотра бригада медиков госпитализировала женщину.-0-