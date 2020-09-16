В Минском районе уборщица украла ювелирные изделия более чем на Br73 тыс.

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жительницы Минского района уборщица украла из дома имущество на сумму более Br73 тыс., сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

49-летняя жительница поселка Солнечный сообщила в милицию, что в период с марта по июль этого года в ее доме постепенно пропадали ювелирные изделия. В итоге исчезло имущество на сумму более Br73 тыс.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и по изъятым следам назначила необходимые исследования, были допрошены свидетели и потерпевшая.

Установлено, что в доме женщины работала уборщицей 32-летняя минчанка. Ее задержали по подозрению в совершении преступления. Она призналась в содеянном и рассказала, что периодически похищала ценности, которые сдавала в ломбарды через третьих лиц.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 (кража, совершенная в особо крупном размере) УК. Расследование дела продолжается.-0-