6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в аварии с грузовиком погиб водитель легковушки. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел сегодня около 13.00 на автодороге Р28 Минск - Молодечно - Нарочь вблизи деревни Щербины. 72-летний водитель "Тойоты" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с МАЗом. В результате ДТП водитель легкового авто был доставлен в больницу, но от тяжелых травм вскоре скончался. Его жена не пострадала, равно как и водитель грузовика.

Причины ДТП устанавливаются. -0-