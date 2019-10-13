13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе водитель фуры сбил насмерть велосипедиста и скрылся с места аварии. Ее очевидцев разыскивают сотрудники Госавтоинспекции Минской области, такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА..

ДТП произошло 12 октября около 21.00 на автодороге Р80 Слобода-Паперня вблизи деревни Раубичи. "Неустановленный водитель грузового транспортного средства, предположительно DAF XF 95-105 белого цвета, совершил наезд на движущегося в попутном направлении по крайне правой полосе 55-летнего велосипедиста. От полученных телесных повреждений он скончался на месте ДТП. Принадлежащий погибшему велосипед был оборудован соответствующими фонарями и светоотражателями", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Водитель фуры скрылся с места происшествия. На место ДТП выбывали сотрудники Госавтоинспекции, следователи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция просит тех, у кого есть какая-либо информация об этой аварии или ее запись с видеорегистратора, сообщить в оперативно-дежурную часть ГАИ Минской области по телефонам (017)204 42 44, (017)229 04 44 или 102.-0-