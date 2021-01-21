21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе водитель привязал к автомобилю 4 тюбинга с детьми. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"В адрес УГАИ УВД Миноблисполкома поступило видео, на котором видно, что к автомобилю "Фольксваген Туран" привязаны за трос 4 тюбинга с 5 несовершеннолетними детьми. Столь опасное развлечение проходило в поселке Боровляны. К счастью, никто не пострадал. В отношении 44-летнего водителя столь экстремального развлечения составлен протокол об административном правонарушении по ч.5 ст.18.22 КоАП", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает, что тюбинг набирает ту скорость, с которой едет автомобиль. Она может достигать 80 км/ч. "Только возможности управлять "ватрушкой" нет. При торможении или повороте она может отлететь под колеса машины или столкнуться с другими транспортными средствами, людьми и препятствиями. Часто трос или веревка, которыми закреплены тюбинги, рвутся. Катание на тюбинге часто приводит к тяжелым травмам как раз из-за ложного ощущения безопасности. Самое страшное последствие - это гибель человека", - отмечают правоохранители.-0-