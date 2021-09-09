9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе водитель уснул за рулем и врезался во встречную легковушку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"8 сентября около 13.00 на 11-м км автодороги Н9031 Колодищи - Заславль, вблизи деревни Валерьяново Минского района, 62-летний минчанин, управляя автомобилем "Фольксваген Тигуан" в утомленном состоянии, уснул за рулем. Это привело к тому, что он выехал на полосу встречного движения, где врезался в стоявший для поворота автомобиль "Лада Гранта", под управлением 60-летнего жителя Воложинского района", - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пассажиры легковушек получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждение.-0-