В Минском районе выявлена подпольная лаборатория по выращиванию конопли

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома во время проведения оперативных мероприятий выявлена и остановлена деятельность нарколаборатории. Подозреваемым в незаконном производстве наркотического средства (марихуана) оказался 32-летний минчанин, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Изначально сотрудникам наркоконтроля поступила оперативная информация о том, что в Минском районе в садовом товариществе "Ясная радуга" на территории Юзуфовского сельского совета оборудована лаборатория по выращиванию конопли. Во время проверки информации оперативники вышли на 32-летнего минчанина. Его задержание проходило непосредственно в частном доме", - рассказала старший инспектор ОИОС Надежда Ерашова.

При обыске помещения обнаружен подвал, в котором находилось производство для выращивания марихуаны. Задержанный предусмотрел все нюансы, предоставив растению тепличные условия: установил лампы, снабдив помещение необходимым количеством тепла и света, следил за уровнем влажности, соорудил систему вентиляции и полива. Как только растения достигали необходимой зрелости, мужчина срезал траву и осуществлял последующие стадии переработки. В дачном доме оперативниками обнаружено и изъято около 50 г уже готового продукта - марихуаны, а также рассада и удобрения, скорее всего предназначенные для последующего выращивания конопли. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Продолжается расследование. -0-