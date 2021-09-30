В Минском районе за 8 месяцев в ДТП по вине пьяных водителей погибли 5 человек

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 8 месяцев на территории Минского района по вине водителей, находившихся в момент управления в состоянии опьянения, зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек погибли и 3 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ УВД Минского райисполкома.

"Алкоголь - один из самых коварных врагов человека. Под его влиянием действия человека становятся непредсказуемыми, а порой и опасными. Опьянение делает людей беззащитными при возникновении неординарных ситуаций. Особенно остро это проявляется в дорожном движении, независимо от того, кто находится в состоянии алкогольного опьянения: водитель или пешеход, велосипедист или возчик гужевого транспорта, - рассказали в ГАИ. - Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в нетрезвом состоянии, значительно выше по сравнению с остальными авариями. В полтора раза больше смертельных случаев и тяжелых травм у пострадавших".

Несмотря на принимаемые меры, проблема пьянства в сфере дорожного движения остается актуальной и в настоящее время. Водитель в момент задержания за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения до 0,8 промилле (включительно) наказывается штрафом в размере 100 базовых величин (Br2900) с лишением права управления сроком на 3 года, свыше 0,8 промилле, а равно отказ от прохождения освидетельствования наказывается штрафом в размере 200 базовых величин (Br5800) с лишением права управления сроком на 5 лет. Действия, связанные с передачей управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, наказываются штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин (от Br1450 - до Br2900) с лишением права управления сроком на 3 года.

Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником ОВД сигнала об остановке ТС либо после совершения ДТП, участником которого он является, до прохождения освидетельствования на предмет определения состояния опьянения наказываются штрафом в размере 200 базовых величин (Br5800) с лишением права управления сроком на 5 лет.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

С целью активизации работы по пресечению фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения как одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями в период с 1 по 3 октября Госавтоинспекция Минского района проведет профилактическую акцию "Трезвый водитель". "Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102", - добавили в ГАИ.-0-