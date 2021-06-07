В Минском районе задержали двух подростков-наркокурьеров

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный наркоконтроль во взаимодействии с коллегами из оперативной таможни задержали двух борисовчан 15 и 16 лет, которые раскладывали психотропы на территории Минска и Минского района. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По имеющейся информации, подростки работали закладчиками около двух месяцев.

Подростков задержали во время раскладки партии наркотиков в одном из населенных пунктов Минской области. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 31 сверток с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP, общим весом 63 г.

Материалы проверки переданы в Минский РОСК, где действиям задержанных дана правовая оценка.-0-