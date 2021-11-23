В Минском районе задержали хулиганов, прыгавших на капоте чужого автомобиля

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержаны хулиганы, которые прыгали на капоте чужого автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В Минское РУВД обратился житель агрогородка Колодищи, который пояснил, что неизвестный повредил капот и крышу его автомобиля. По горячим следам правоохранителям удалось установить хулиганов. Ими оказались двое местных жителей 16 и 22 лет", - рассказали в УВД.

Как выяснилось, после распития спиртных напитков молодые люди направились в магазин. Во дворе дома они взобрались на капот припаркованного автомобиля и стали прыгать. Причину своего поступка объяснили количеством выпитого алкоголя. Ранее к уголовной ответственности фигуранты не привлекались.

В отношении подозреваемых следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.-0-

Фото УВД Миноблисполкома