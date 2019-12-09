В Минском районе задержали сбежавшего из психдиспансера мужчину

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержан мужчина, который пытался изнасиловать медсестру и сбежал из психдиспансера. Об этом БЕЛТА сообщили в ОИОС УВД Минского облисполкома.

Сотрудники уголовного розыска УВД Минского облисполкома задержали разыскиваемого 25-летнего мужчину, который самовольно покинул Грозовский психоневрологический диспансер в деревне Конюхи Копыльского района. "14 ноября около полуночи в медучреждении он хотел изнасиловать 40-летнюю медсестру. При этом подозреваемый держал в руке металлический прут, хватал женщину за одежду, шею, руки и причинил ей телесные повреждения. После того как она позвала на помощь и прибежал санитар, злоумышленник сбежал", - рассказали в УВД.

Копыльским РОСК возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.-0-