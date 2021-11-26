В Минском районе задержали закладчика мефедрона

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе во время мероприятий, направленных на пресечение распространения наркотических средств и психотропных веществ, сотрудниками ОНиПТЛ и ОГАИ Минского РУВД и при силовой поддержке СОБР МВД вблизи деревни Обчак Минского района задержан неработающий 19-летний минчанин. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В тайниках у фигуранта обнаружено и изъято 265 г особо опасного вещества - мефедрона, приготовленного для последующей реализации. Как установили правоохранители, молодой человек работал на интернет-магазин по продаже наркотических средств и особо опасных психотропных веществ. Сбыт психотропов фигурант осуществлял на территории Минского района и Витебской области.

Как пояснил подозреваемый, этой деятельностью он решил заняться, чтобы заработать.

В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Ранее в поле зрения правоохранительных органов молодой человек не попадал.-0-