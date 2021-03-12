12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержан изготовитель и закладчик наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"32-летний мужчина был задержан сотрудниками наркоконтроля УВД Минского облисполкома в лесном массиве вблизи агрогородка Озерцо, где он оставил закладку. В ходе осмотра тайника обнаружено и изъято почти 200 г вещества светло-синего цвета, предположительно, альфа-PVP. Мужчина был не только закладчиком, он сам занимался изготовлением наркотика. К своим годам фигурант уже имел несколько судимостей за незаконный оборот наркотиков, поэтому с предметом преступного промысла и тонкостями его изготовления был знаком не понаслышке", - рассказали в УВД.

Выйдя из тюрьмы три месяца назад, мужчина сразу же вернулся к старому ремеслу. "Наркотик готовил из прекурсоров, которые ему поставлял магазин. До недавнего времени работал в основном в Брестской области, но некоторое время назад решил обосноваться в Минске. Снял две квартиры: в одной проживал сам, а в другой обустроил лабораторию по изготовлению наркотика. Там он готовил наркотик из поставляемых магазином прекурсоров, затем фасовал его и делал закладки, получая таким образом деньги и за изготовление, и за раскладку наркотика. Помимо изъятых из лесного тайника 200 г наркотика в импровизированной лаборатории было изъято еще 837 г, предположительно, альфа-PVP, а также оборудование, предназначенное для синтеза особо опасных психотропных веществ", - отметили правоохранители.

Все изъятое вещество направлено в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области для проведения судебной химической экспертизы. В результате установлено, что кристаллическое вещество содержит в своем составе альфа-PVP - особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях.

Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.-0-