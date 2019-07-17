В Минском районе задержан наркодилер

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минской области с коллегами из Минского РУВД задержали закладчика психотропов и марихуаны. Спецоперация проходила вблизи деревни Леонтьевичи при силовой поддержке ОМОНа. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.

Подозреваемым оказался 24-летний минчанин, работающий менеджером в строительной фирме. "За день дилер успевал сделать около 100 закладок на территории Смолевичского и Минского районов, в основном по 1 г. В тайниках обнаружено и изъято особо опасное психотропное вещество - мефедрон, общей массой около 9,8 г и не менее 100 г марихуаны. По месту жительства задержанного обнаружены фасовочные материалы и электронные весы", - рассказал начальник УНиПТЛ УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович.

Мужчина пояснил, что занимался распространением наркотиков через интернет-магазин. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Во время дальнейшей оперативной работы по установлению закладок правоохранители задержали 10 человек, приехавших забрать товар. Задержанные пояснили, что приобретали зелье через интернет-магазин для собственного потребления. В отношении покупателей возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328 УК Беларуси. Им грозит до 5 лет лишения свободы.-0-