28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержан пинчанин с трехлитровой банкой высушенной марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"При проведении мероприятий по выявлению лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, сотрудниками наркоконтроля УВД Минского облисполкома в поселке Солнечный был задержан 33-летний житель Пинска. В его автомашине оперативники обнаружили трехлитровую банку высушенной и измельченной марихуаны. Мужчина пояснил, что вез ее закопать в лесу до лучших времен", - рассказали в УВД.

В столице пинчанин работал прорабом в фирме по монтажу окон, жил на съемной квартире. Как оказалось, в свободное от работы время мужчина завел себе хобби - занялся выращиванием и изготовлением марихуаны. "На съемной квартире была обнаружена еще одна трехлитровка марихуаны. Также оперативники установили, что еще один дом мужчина снимал в деревне Ракини Копыльского района, якобы туда он ездил на рыбалку. Из погреба летней кухни там сотрудники наркоконтроля достали семь банок высушенной и готовой к употреблению марихуаны, а также три полимерные емкости объемом около 30 л каждая, в которые была засыпана измельченная марихуана", - отметили правоохранители.

В общей сложности у пинчанина изъято около 6,5 кг наркотика. Пока в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса. Устанавливаются возможные покупатели наркотического зелья.-0-