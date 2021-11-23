23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержан владелец интернет-магазина по продаже психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение распространения наркотических средств и психотропных веществ, сотрудниками УНиПТЛ УВД Минского облисполкома, ОГАИ Минского РУВД при силовой поддержке ОМОНа вблизи садового товарищества "Приморье" Минского района задержан неработающий 25-летний гомельчанин. В автомобиле у фигуранта обнаружено и изъято 11 свертков с особо опасным психотропным веществом мефедроном общей массой около 30 г, приготовленных для последующей реализации, несколько пакетиков наркотического вещества марихуаны, а также весы и различные приспособления для фасовки", - рассказали в УВД.

Как установили правоохранители, в мае текущего года молодой человек организовал свой интернет-магазин по продаже наркотических средств и особо опасных психотропных веществ. Наркотики подозреваемый покупал в более крупных интернет-магазинах: закупка и продажа осуществлялась исключительно анонимным способом - через закладки. Закупку, фасовку на мелкие дозы и непосредственно саму закладку в тайники выполнял самостоятельно. Сбыт психотропов фигурант осуществлял на территории всей республики, но чаще всего в Минске и Минском районе.

Как пояснил подозреваемый, данного рода деятельностью он решил заняться, чтобы зарабатывать на жизнь.

В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов молодой человек не попадал.

В настоящий момент сотрудники милиции устанавливают обстоятельства всех деталей противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков в интернете.-0-