В Минском районе задержан закладчик с 150 г наркотика

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержан закладчик с 150 г пара-метилэфедрона. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению распространения наркотиков сотрудники наркоконтроля УВД Миноблисполкома вблизи лесного массива у деревни Ходаково задержали 21-летнего минчанина и изъяли у него около 150 г наркотика. В лесной массив молодой человек приехал на такси, чтобы забрать партию наркотика для последующей фасовки и закладки разовых доз", - рассказали в УВД.

В квартире, которую снимал задержанный в Минске, был обнаружен арсенал закладчика: зип-лок пакетики, изолента и весы, а также остатки упаковки от предыдущей партии наркотика, которую парень уже успел разложить по тайникам. В столицу молодой человек, по его словам, приехал в декабре, чтобы работать закладчиком. Жил на съемной квартире, там же фасовал на разовые дозы приобретаемые оптовые партии наркотика. Закладки делал в Минске и Минском районе. "К месту, где осуществлял закладки, добирался на такси, чтобы исключить вероятность случайной встречи с милицией", - отметили правоохранители.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.-0-