В Минском районе задержаны двое гомельчан с партией психотропа

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержаны двое гомельчан с 150 г психотропа альфа-PVP, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Двое гомельчан 25 и 26 лет были задержаны сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Минского РУВД на железнодорожной станции в деревне Зеленое Минского района. В рюкзаке у одного из них было обнаружено около 150 г опасного психотропного вещества альфа-PVP. Выяснилось, что молодые люди планировали его сбыть", - рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК. Санкция статьи предусматривает наказание сроком от 8 до 15 лет лишения свободы.-0-