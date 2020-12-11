11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержаны двое молодых людей с 100 г гашиша, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Молодых людей задержали вчера у леса вблизи деревни Тарасово, куда они приехали на прокатной машине, чтобы забрать наркотик. 100 г гашиша молодые люди купили в одном из интернет-магазинов, видимо, планируя в дальнейшем разделить его на разовые дозы и перезаложить", - рассказали в УВД.

Обоим парням по 22 года, они нигде не работают. "Один - уроженец Луганска, несколько лет назад приехал в Беларусь, до недавнего времени перебивался случайными заработками. Познакомился со своим товарищем, когда зарегистрировался в принадлежащем его родителям доме в Минском районе. Молодые люди сошлись на фоне общих интересов. Так как оба уже некоторое время не работали, решили попробовать себя в наркоторговле, где обещали быстрые и большие деньги", - отметили правоохранители.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3. ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.-0-

Фото УВД Миноблисполкома