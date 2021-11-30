В Минском районе задержаны наркосбытчики

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в результате проведения комплекса мероприятий, направленных на пресечение распространения наркотических средств и психотропных веществ, сотрудниками ОНиПТЛ Минского РУВД при силовой поддержке "Алмаза" задержаны двое неработающих жителей Минской области 18 и 19 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В арендуемой квартире и тайниках у фигурантов обнаружено и изъято 730 г особо опасного вещества мефедрона, приготовленного для последующей реализации.

Как установили правоохранители, молодые люди работали на интернет-магазин по продаже наркотических средств и особо опасных психотропных веществ. Сбыт психотропов осуществляли на территории Минского района и Минска.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов молодые люди не попадали.-0-