2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе загорелась пристройка к частному дому - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Утром 2 декабря в МЧС поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в Минском районе. Возгорание было ликвидировано. В результате постройка и имущество (в том числе мотоцикл), хранившееся в помещении, уничтожены полностью", - рассказали в СК.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, изымаются объекты и предметы, которые могут иметь отношение к произошедшему. Устанавливаются причастные.

Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ст.14 ч.3 ст.218 УК (покушение на умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).-0-