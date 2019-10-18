В Минском районе завершено расследование дела о хищении подростком ящика для пожертвований

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего минчанина, который пытался украсть ящик для пожертвований на АЗС в Минском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"30 июля несовершеннолетний в компании знакомых пришел на автозаправочную станцию в Минском районе. Когда после совершения покупок они выходили из помещения АЗС, подросток похитил стоявший неподалеку от входной двери ящик с пожертвованиями для людей с ограниченными возможностями, в котором находилось более Br260, - рассказали в СК. - Оператор вместе с одним из клиентов заправки догнал несовершеннолетнего".

На момент преступления подросток уже состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за аналогичный поступок, совершенный в марте. В одном из магазинов Минска, действуя в сговоре с иными лицами, также похитил ящик для пожертвований. Подобные действия были рассмотрены как мелкое хищение, и парень был подвергнут административному взысканию в виде предупреждения.

Сейчас к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.206 УК передано в прокуратуру для направления в суд.-0-